たけお競輪ＧIII「武雄市制２０周年開設７６周年記念大楠賞争奪戦」がオッズパークたけお（武雄競輪場）で４月１８〜２１日に開催される。Ｓ班嘉永泰斗を中心に地元の山田英明、庸平兄弟や山崎賢人らの九州勢が、真杉匠、南修二のＳ班戦士らを迎え撃つ。春の武雄の４日間が激闘にあふれる。４月３日が５０歳の誕生日だった。終生のライバル・小野俊之さんの誕生日が同月２１日で、小野さんは５０歳とデビュー３０年という