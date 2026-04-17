不動明王の仏像はなぜあんなに怒った顔をしているの？ 仏の世界は分業制だから 仏教は物欲などの煩悩を絶つことが必要だと説いています。また、むさぼりの心や愚かさとともに怒りの心を取り去ることも必要だとしています。それなのに仏像には華美なアクセサリーをつけているものや、恐ろしい怒りの表情をしているものがあります。これは教えと反しているのではないでしょうか。実はそれらの仏像は、必要があってそのよう