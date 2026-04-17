サン電子は高い。アクティビストとして知られる米投資ファンドのバリューアクト・キャピタルが１６日付で関東財務局に提出した変更報告書で、サン電子株の保有割合（共同保有分を含む）が７．８７％から９．８９％へ増加したことが判明した。報告義務発生日は４月１４日。これが買い材料視されている。 出所：MINKABU PRESS