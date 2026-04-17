俳優の榮倉奈々さんは4月16日、自身のInstagramを更新。細く長い脚が露出したコーディネートを公開しました。【写真】榮倉奈々の美脚「新鮮でかわいい」榮倉さんは「〈TOD'S VACANZE ITALIANE〉春夏アイテムのPOPUP開催中銀座三越本館1階 ザ・ステージにて〜4/21まで」とつづり、5枚の写真を投稿。白いミニワンピースの上から、青と白のストライプシャツを着用した姿です。圧巻の美脚があらわになっており、目を奪われます。コ