NHKを退局しフリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年4月12日、自身のインスタグラムを更新。パリ五輪の柔道混合団体で銀メダルを獲得し、現在はプロレスラーに転向したウルフ・アロンさん（30）との2ショットを披露した。興奮して「しばらく眠れなさそうです」中川さんは、「ウルフくん、6戦全勝おめでとう」と祝福し、ウルフ・アロンさんとの2ショットやタイトなワンピースを着用したソロショットなど8枚を投稿。