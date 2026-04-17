大田（テジョン）のオーワールド飼育施設から脱走していたオオカミ「ヌック」が17日未明、同市内のインターチェンジ（IC）付近で捕獲された。脱走から9日後にあたる。17日、大田市によると、ヌックは同日午前0時44分ごろ、大田・安永（アンヨン）IC付近で捕獲された。獣医師の確認の結果、捕獲されたヌックは現在麻酔状態にあり、脈拍や体温などは正常範囲にあることが分かった。ヌックは捕獲直後、オーワールドに移された。捕獲作