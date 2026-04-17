今日4月17日は、北海道や東北は広く晴れるでしょう。関東や東海、近畿も日中は日差しが届きそうです。一方、中国、四国、九州と沖縄は雲が多く、雨の所もあるでしょう。気温は平年並みか高めとなりそうです。北海道や東北は晴天今日17日(金)は、北海道と東北は広く晴れて、外出に絶好の一日になりそうです。日中は日差しがたっぷり届きますが、朝晩は冷え込むため、薄手の上着があると安心です。雪解けが進んでいる地域では、なだ