「ヤクルト２−０ＤｅＮＡ」（１６日、神宮球場）インフルエンザ感染で離脱していたＤｅＮＡ・デュプランティエが復帰マウンドで、４回６安打２失点。今季２敗目を喫し、移籍後初勝利はならなかった。二回は２死走者なしから下位打線につかまり１点を献上。三回は味方の適時失策もあり波に乗りれなかった。「自分のやるべきことがあまりできず苦しい投球が多かった。特に、決めたいときに決められなかったことが自分のピッチ