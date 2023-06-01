4月17日（金）の交通取締情報 ＜午前＞午前の交通取締情報はありません。 ＜午後＞国道443・・・上益城郡益城町砥川（携帯電話・シートベルト）国道265・・・上益城郡山都町滝上（交差点違反）県道・・・宇城市不知火町（歩行者妨害）国道268・・・水俣市中鶴（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊