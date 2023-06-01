北海道・北見警察署は2026年4月16日、不同意わいせつの疑いで北見市に住むタクシー運転手の男（76）を逮捕しました。男は4月15日午後3時すぎ、北見市内のコンビニエンスストアで、40代の女性店員に下半身を押し付けるなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。警察によると2人に面識はなく、女性は当時、品出し中でした。16日に関係者から「従業員がわいせつな行為をされた」と警察に通報が入り、防犯カメラの映像な