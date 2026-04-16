音楽番組『STAR』より、4月23日放送の出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 ※アーティスト名50音順 Ado「ビバリウム」 石川晟也「パパランパンプッシュ」 &TEAM「We on Fire」 DA PUMP＆m.c.A・T「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」 増田貴久「銀の龍の背に乗って」 M!LK「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」 ■増田貴久、石川晟也、DA PUMP＆m.c.A・Tも登場