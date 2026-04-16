オーストラリア公認会計士協会が4月15日に発表したアジア太平洋地域の中小企業を対象にした調査結果によれば、中国本土の中小企業は2025年、地政学的な駆け引きや国際市場の不確実性の高まりといった複雑な外部環境に直面しつつも絶え間ない革新や新たな市場の積極的な開拓により、発展について「大いなる粘り」を示したことが判明しました。昨年の調査によると、中国本土にある中小零細企業のうち、半数以上の54%が業務での成長を