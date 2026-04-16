商務部が4月15日に明らかにしたところによると、2026年の消費財買い替えによる売上高が12日時点で5029億4000万元（約11兆5676億円）に上り、延べ6977万7000人が買い替え奨励政策の恩恵を受けました。 カテゴリー別に見ると、自動車の買い替えは167万台超で、2694億4000万元（約6兆1971億円）超の新車売上高をもたらしました。うち廃車による買い替えが47万2000台超で、売上高は606億9000万元（約1兆3959億円）超でした。売却による