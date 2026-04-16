紗栄子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【試して】プロに聞いたコーヒーのお供が天才すぎる！』という動画を投稿。さまざまなコーヒーのお供を試す動画の中から、紗栄子さんが絶賛した商品をピックアップ。【関連】【COS】紗栄子もリアルバイ♪きちんと感も叶う襟付きカーデ「好き！」紗栄子さんお気に入りの商品がこちら。■博多の石畳 この投稿をInstagramで見るチョコレートショップ(@chocolateshop_hakata)がシェ