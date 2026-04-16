紗栄子「渡して喜ばない人いない」手土産お菓子を紹介

紗栄子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【試して】プロに聞いたコーヒーのお供が天才すぎる！』という動画を投稿。さまざまなコーヒーのお供を試す動画の中から、紗栄子さんが絶賛した商品をピックアップ。

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紗栄子さんお気に入りの商品がこちら。

■博多の石畳

チョコレートショップ / 博多の石畳12粒入り（生チョコミルク） 税込1,944円（公式サイトより）

博多のチョコのはじまりどころとして親しまれている老舗の代表作。

香りと口どけが楽しめる一口サイズの生チョコレートが石畳のように敷き詰められています。

実店舗は福岡県福岡市に5店舗、フランス・パリに1店舗あり、オンラインショップからも購入可能です。

■はずさない手土産

紗栄子さんは、自身の中で1、2位を争うお気に入りのチョコレート店のものだと説明しつつ、商品について「間違いないよ」「これ渡して喜ばない人いないから」「『チョコレートショップ』といえば、だからさ」とコメント。

実食して「美味しい」「好き」と笑顔を見せていました。

■動画もチェック

動画では他にもコーヒーに合う食品が紹介されています。こちらもぜひチェックしてみてくださいね。