ABEMAアナウンサーの西澤由夏さんは4月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。「婚活してきました」と報告し、ウエディング風の写真を公開しました。【写真】ブーケを持ってドレス姿の西澤由夏「まさか…？」西澤さんは「今回の海外とは別のお話になりますが…実は私、婚活してきました！また明日、詳しくお伝えします」とつづり、1枚の写真を投稿。ブーケを持って男性と腕を組んだ、ウエディング風のショットです。コメントや引用リ