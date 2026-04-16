Googleが、2025年5月から提供しているAI駆動の広告システム「AI Max for Search campaigns」のベータ版提供を終え、2026年9月から「動的検索広告(DSA)」「自動作成アセット(ACA)」「ブロードマッチキーワードキャンペーン設定」をAI Maxに自動的にアップグレードすることを明らかにしました。Google’s Dynamic Search Ads are upgrading to AI Maxhttps://blog.google/products/ads-commerce/dsa-upgrade-to-ai-max-2026/「AI Max