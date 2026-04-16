復興のシンボル・熊本城は、4月16日も多くの観光客で賑わいました。 【写真を見る】「これが熊本県民のアイデンティティ」地震から10年、4月16日の熊本城 東京から「よくここまで復興できたなと。これが熊本県民のアイデンティティを作っているんだなとすごく感じました」 武将隊の2人はこの10年、ずっとおもてなしを続けてきました。 熊本地震当時を知る 黒田官兵衛さん「10年前は日常が日常ではない生活を送るということで、