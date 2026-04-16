国家統計局は4月16日、2026年第1四半期（1〜3月期）の国民経済の推移状況を発表しました。第1四半期の国内総生産（GDP）の速報値は33兆4193億元（約778兆円）で、物価変動分を控除すれば前年同期比で5．0%増加しました。伸び幅は前期比で0．5ポイント拡大しました。第1四半期の全国の消費者物価指数（CPI）は前年同期比で0．9%上昇し、上昇幅は前期比で0．4ポイント拡大しました。全国の都市部調査失業率の平均値は5．3%で、前年同