京都府南丹市立園部小6年の安達結希君（11）が、失踪から3週間後に市内の山林で変死体で見つかった事件で、府警捜査1課は4月16日午前、南丹署に捜査本部を設置した。府警が死体遺棄容疑で逮捕した養父の会社員・安達優季容疑者（37）は容疑を認めており、府警はこの日の記者会見で遺体は死亡後に複数箇所で保管後に山林に遺棄され、結希君が5年生当時の3月23日朝まで生存していたことを明らかにした。結希君の死因は司法解剖でも判