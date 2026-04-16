福山市で車同士が衝突する事故があり、はずみで歩道に乗り上げた車が、信号待ちをしていた小学生4人に衝突しました。いずれも軽傷だということです。 警察と消防によりますと、午後2時半ごろ、福山市曙町で 「車同士の事故で、自転車で信号待ちをしていた女の子がフェンスに挟まれた」 と通報がありました。 事故を起こした車のうち1台が衝突の勢いで歩道に乗り上げ、信号待ちをしていた小学生4人にぶつかったということで