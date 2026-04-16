16日午後5時40分ごろ、広島市安佐南区大町東で「高齢の男性が見知らぬ人物から液体を顔にかけられた」と通行人から110番通報がありました。 警察によりますと、被害に遭ったのは60代の男性で、オレンジ色の液体を顔にかけられたということです。男性は「目が開かない」と訴え、痛みを感じているということですが、詳しいケガの程度は分かっていません。 液体には刺激臭があり、警察は有害な物質の可能性もあるとして、消防とと