観測史上初めて、震度7の揺れを2度観測し熊本で275人が亡くなった熊本地震の本震から今日で10年です。 【写真を見る】「確かなかたちで次の世代へ」初めての合同追悼式熊本地震10年 熊本県内各地で祈りが捧げられました。 熊本県と県内45すべての市町村は、熊本地震から10年となる今年、初めて合同で追悼式を行いました。 式には遺族41人が参列しました。 木村知事は「災害に強い熊本の実現に向けた取り組みを一層前進させ