カメラのキタムラが新しいコンセプトの店舗をオープンするのを前に4月16日に高知市でメディア向けの内覧会を開きました。4月17日にリニューアルオープンを迎えるカメラのキタムラ高知・土佐道路店。高知市堺町で創業したカメラのキタムラは全国に約500店舗を構えていて2025年からカメラで撮影する楽しさを知ってもらおうとコンセプトストアを展開していて長野県や香川県などについで高知で5店舗目です。コンセプ