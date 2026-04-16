日経平均株価が大幅に上昇し、終値は5万9518円となりました。イラン情勢が落ち着くとの期待感から、およそ1か月半ぶりに史上最高値を更新です。アメリカとイランの停戦協議が進むとの期待が広がり、朝9時の寄りつきから値を上げた日経平均株価。ニューヨーク市場でハイテク株が上昇した流れもあり、半導体関連株などを中心に買い注文一色に。午前中には取引時間中の最高値を更新し、勢いそのままに、きのうの終値から1400円近く上