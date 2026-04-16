16日午後、熊本市の市道で、乗客を乗せたバスが乗用車に追突しました。 【写真を見る】熊本市でバス追突事故 4歳児含む13人が軽傷 信号の変わり目で「前の車が停止線を越えて止まった」 この事故で13人が軽いけがをしました。 警察などによりますと、午後0時40分ごろ、熊本市中央区新町の市道で、段山本町方面から桜町バスセンター方面に走っていた熊本都市バスが、前の乗用車に追突しました。 この事故で、追突された60