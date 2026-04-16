日に日に気温が上がって、外で過ごすのが気持ちいい季節になってきましたね。にかほ市では、外遊びを思い切り楽しめる施設がオープンしました。藤田裕太郎アナウンサーの取材です。♢♢♢♢♢※このニュースは映像でご覧ください。※4月16日午後6時15分のABS news every.でお伝えします