ヤマハ発動機は5月29日、積載性に優れた三輪の電動アシスト自転車「PASワゴン」の2026年モデルを発売する。ヤマハ発動機「PASワゴン」三輪の電動アシスト自転車「PASワゴン」は、使う人にやさしく便利な機能が充実したモデル。フレームは、足つき性とまたぎやすさに優れた「低床U型フレーム」を採用。大容量で実用的な2つのバスケットも装備している。また、「液晶かんたんスイッチ」をブラックで統一し、より見やすく落ち着きのあ