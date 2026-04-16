令和８年４月１６日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】全国の天気を地方ごとに ２週間気温予報 北日本の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、向こう５日間程度はかなり高い日もあるでしょう。農作物の管理等に注意してください。東・西日本と奄美地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、かなり高い日も多いでしょう。農作物の管理等に注意してください。沖縄地方の向こう