JR東海は、東海道新幹線の営業車検測装置を搭載した車両の名称を「ドクターS（ドクターエス）」とすると発表した。最新型車両「N700S」、「S Work車両」や「S Wi-Fi for Biz」など、東海道新幹線のブランドイメージとして定着した「S」を使用するとともに、「ドクター」の名を冠し、ドクターイエローの役割を受け継ぐ車両であることを表現した。ロゴマークは、先頭車両と奇数号車、1編成あたり20か所に設置する。営業車両としての