多くのアパレル業では、接客において個人の売上目標が設定されます。その『数字』に追われてばかりでいると、身内同士で揉め合うリスクもあるようです。【漫画】『アパレる176話-187話』（全編を読む）漫画家で、元アパレル店店長でもあるぼのこさんの作品『アパレる』の176話以降の一連のエピソードでは、アパレル店において、売上目標に囚われすぎた同僚の姿が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約2100ものい