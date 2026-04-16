北海道・知床沖で起きた遊覧船沈没事故で、運航会社社長・桂田精一被告の裁判が４月１６日に開かれ、検察は桂田被告に対し、禁錮５年を求刑しました。業務上過失致死の罪に問われているのは、「知床遊覧船」の社長・桂田精一被告です。起訴状によりますと、桂田被告は２０２２年４月、業務上の注意義務を怠り、知床沖で遊覧船を沈没させ、乗客乗員２６人を死亡させたとされています。裁判の最大の争点は「事故を予見できたかどうか