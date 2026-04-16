腎臓病から身を守るための医者選びはどうすればいいか。医師の牧田善二さんは「腎機能が落ちていることがわかったら、透析を避けられる医師を選ばなければならない。『いずれ透析になるかもしれないけど、いつかはわからない』などと答える医師は、あなたの腎臓を治す技術を持っていない」という――。※本稿は、牧田善二『腎臓 人工透析にさせない最強の医療・食べ方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com