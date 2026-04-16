不眠を感じている人が熟睡する方法は何か。睡眠科学者のメライン・ファンデラール氏は「睡眠薬の服用中止は患者に不安、認知の懸念、一時的な睡眠の状態の悪化といった禁断症状を起こす可能性が高いが、それでもほとんどの場合で服用中止がお勧めだ。より自然な方法で睡眠を促進できる、睡眠薬に代わる最も強力なテクニックの一つを説明する」という――。※本稿は、メライン・ファンデラール『熟睡力』（新潮新書）の一部を再編集