札幌市の物価高対策臨時給付金についてまとめました。支給の対象は、２０２６年１月１日時点で札幌市に住民登録があるすべての市民です。４月１６日から順次１人あたり５０００円が支給され、住民税非課税世帯には１世帯あたり１万円が追加で支給されます。ただ、マイナンバーと銀行口座の紐づけが完了していない人などは、市から郵送される「確認書」に従って口座の登録が必要です。