パワーソリューションズがこの日の取引終了後に、２６年１０月末時点の株主から株主優待制度を拡充すると発表した。現行制度では毎年４月末日及び１０月末日時点で１００株以上を半年以上継続して保有する株主を対象に一律でＱＵＯカード４０００円分（年間８０００円分）を提供していたが、拡充後は継続保有期間の条件を撤廃し、継続保有期間半年未満の株主にはＱＵＯカード４０００円分（年間８０００