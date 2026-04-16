パワーソリュが株主優待制度を拡充 パワーソリュが株主優待制度を拡充

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パワーソリューションズ<4450.T>がこの日の取引終了後に、２６年１０月末時点の株主から株主優待制度を拡充すると発表した。現行制度では毎年４月末日及び１０月末日時点で１００株以上を半年以上継続して保有する株主を対象に一律でＱＵＯカード４０００円分（年間８０００円分）を提供していたが、拡充後は継続保有期間の条件を撤廃し、継続保有期間半年未満の株主にはＱＵＯカード４０００円分（年間８０００円分）、半年以上の株主にはＱＵＯカード４５００円分（同９０００円分）を提供する。



同時に、データ＆ＡＩソリューション企業のアゼスト（東京都千代田区）の全株式を４月１７日付で取得し子会社化すると発表した。アゼスト及びパワーソリュグループが取り扱う各種ＡＩ搭載のビジネスインフラＳａａＳや優秀かつ豊富な人的リソースの連携と幅広い経験・ノウハウの共有により、グループ全体としての更なるサービスの付加価値向上を図るのが狙い。取得価額は３億６９００万円。なお、２６年１２月期業績に与える影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS