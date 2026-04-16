資産を増やそうと投資を始めたり副業に挑戦したりと、「収入を増やす」方向に動く人は多いでしょう。しかし、じつはお金は「ふやす」より「へらす」ほうがかんたんです。とはいえ、一度習慣になってしまった「むだづかい」は、なかなか手放せないもの。そこで今回は、著書『子どもが自力で1億円貯められるようになる本人生がイージーモードになるはじめてのインデックス投資』（KADOKAWA）より、資産30億円の投資家・マサニー氏