電気自動車メーカーのテスラを率いるイーロン・マスク氏が、自社の人工知能（AI）半導体チップ「AI5」の設計を完了したと明らかにした。マスク氏は15日（現地時間）、自身のX（旧ツイッター）アカウントに「テスラのAIチップ設計チームがAI5を『テープアウト（tape-out）』したことを祝う」とし、「AI6やDojo3、そのほかの新たなチップを開発中だ」と書き込んだ。「テープアウト」は、半導体の委託生産に向けた物理設計を完了し、