演歌歌手の藤あや子が15日に自身のアメブロを更新。演歌歌手の坂本冬美と振付家の江夏淳の合同誕生日会に参加したことを報告した。この日、藤は「女子会」と切り出し坂本らとの集合ショットを公開。「冬美さんとサブちゃん先生の合同バースデーディナー」と報告した。続けて、ディナーについて「それぞれが好きな食材をセレクトして頂くスタイル」と説明し、豪華な料理の写真を複数枚披露。「パスタは三種をみんなでシェアしました