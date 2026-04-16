BTSのJINが、アルバム『ARIRANG』のクレジットに参加できなかった事情を明かした。4月15日、アメリカの音楽メディア『Rolling Stone』はJINとのインタビュー映像を公開した。【写真】JINの名前がクレジットにない“切実な理由”この中でJINは、「今回のアルバムでは約100曲をレコーディングしたと聞いているが、収録されなかった楽曲にも作曲クレジットが多くあったのではないか。それらの曲について教えてほしい」という質問を受