今日は東日本・西日本を中心に気温が上がり、名古屋や広島では今年初めて夏日となりました。19日(日)は季節先取りの暑さとなり、夏日地点は今年最多となりそうです。熱中症対策をしてお過ごしください。名古屋・広島で今年初の夏日今日16日は広く晴れて気温が上がり、東海から九州、沖縄を中心に、最高気温が25℃以上の夏日となった所が多くなりました。午後2時までの最高気温は、名古屋で26.4℃を観測し、今年初めて夏日となりま