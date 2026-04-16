AIが生活に深く入り込んだ今、利便性と同時に不安も抱えるようになった。子どもが生成AIを使って学ぶこと、親世代が巧妙化する詐欺にさらされること、家族それぞれが異なるデジタルリスクに直面しているという現実だ。こうした状況に対し、トレンドマイクロは個人向けブランドを「TrendLife」として刷新し、開発中の家族向けAIサービス「Kaleida（カレイダ）」を公開。4月15日に開催した記者会見で発表した。●家族を一つの単位