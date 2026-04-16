熊本地方検察庁に鹿児島県出身で60歳の今村智仁検事正が着任し、会見で抱負を語りました。 検事正は地方検察庁のトップの役職です。 今村検事正は、これまでに最高検検事や宮崎地検検事正などを歴任し、熊本に赴任するのは今回が初めてです。 熊本地方検察庁 今村智仁 検事正「関係機関と連携しながら、県民の皆様が安心して暮らせる、安全な社会の維持のために努力する」 また、今村検事正は「基本に忠実に当たり前のことを当