「あまりにもハンサムで」俳優パク・ボゴムの目撃談が話題だ。【写真】中国で目撃されたパク・ボゴム4月14日、中国のSNSでは、パク・ボゴムの上海での目撃談が多数拡散された。パク・ボゴムはイベントに出席するため、9日に上海へと出国。イベントを終えたあと、観光を楽しむ姿がファンによって目撃されたようだ。公開された写真によると、パク・ボゴムはフーディーにサングラスというラフな装いで、ショッピングモール周辺を歩き