MLB公式サイトは15日（日本時間16日）、ブルージェイズの岡本和真内野手を特集。メジャーに適応するため、どのような取り組みを行っているか伝えた。本拠地トロントでの生活についても触れ、本人は「ここは東京のような雰囲気がある」と話したという。 ■体はアイスホッケーの選手のよう 1月に4年総額6000万ドル（当時のレートで約93億円）の契約を結び、ブルージェイズに加入した岡本。MLB公式