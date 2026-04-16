TAPポルトガル航空は、長距離路線のエコノミークラスに「エコノミープライム」を6月1日から導入する。エアバスA330型機とエアバスA321LR型機のビジネスクラスの後に、1列あたり4席、計12席を設定する。隣を空席としているエコノミークラスの座席で、プライベート空間を確保する。プレミアムチェックイン、優先手荷物取り扱い、保安検査場のファストトラック、優先搭乗、種類から選べる温かい食事、アメニティキット、プレミアムピ