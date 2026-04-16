インフルエンサーの果汁セヨンが、ユーチューブ登録者数69万人を誇る配信者ケイとの交際を公表後、約2カ月ぶりにライブ配信を行った。果汁セヨンは4月15日午後、ライブ配信プラットフォーム「SOOP」で配信を実施。この日は、ケイとの交際発表後、初めての配信となり、恋人のケイも視聴していた。【画像】果汁セヨン、恋人と配信中にキスケイはチャット欄で「僕がここにいたら邪魔かな？」としつつ、「言いたいことは全部言って」と