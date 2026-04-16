これまでより踏み込んだメニュー昨年スバルから、ユーザーに嬉しいサービスが発表された。『スバル・アップグレード・サービス』だ。【画像】1ランク上のレヴォーグを楽しめる！『スバル・アップグレード・サービス』で違いを体感全43枚すでに『アクティブダンパーeチューン』（レヴォーグ用）、『スポーツダンパーeチューン』（BRZ用）というメニューを提供し好評を博しているが、今回はレヴォーグ（VN型）向けにふたつ、これま