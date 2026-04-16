先日、「今まででいちばん盛り上がったご法事」という投稿がX（旧Twitter）で大きな注目を集めた。【写真】話題になった投稿さまざまな「盛り上がった法事」や「告別式」での興味深いエピソードが寄せられるなか、僧侶歴30数年の僧侶、北九州市にある浄土真宗本願寺派『永明寺』のご住職、松崎智海（@matsuzakichikai）さんが「いちばん盛り上がった法事」を投稿。「僧侶歴30数年ですが、今まででいちばん盛り上がったご法事は…読